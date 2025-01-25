عمر مرموش أساسيا.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة تشيلسي

ميسي بينهم.. 10 لاعبين لم يلعبوا في دوريهم المحلي

كتبت-هند عواد:

يستضيف مانشستر سيتي نظيره تشيلسي، في السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعاني مانشستر سيتي من الإصابات، وهذا يعني أن بيب جوارديولا يمكن أن يدفع بالصفقات الجديد، بينها المصري عمر مرموش، خاصة مع المشاكل البدنية التي ظهرت على جيريمي دوكو وسافينيو الأسبوع الماضي.

ويغيب بوب بسبب إصابته بكسر في السابق ورودري بسبب الصليبي، فيما توجد شكوك حول مشاركة كل من دوكو، سافينيو، أكي، دياس.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي

ذكر موقع "The Sporting news"، أن عمر مرموش سيشارك في المباراة بشكل أساسي، والتشكيل المتوقع لمانشستر سيتي كالآتي:

حراسة المرمى، إيدرسون

خط الدفاع، خوسانوف – أكانجي - جفارديول

خط الوسط، لويس - جوندوجان - دي بروين - جريليش

خط الهجوم، فودين - هالاند - عمر مرموش

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