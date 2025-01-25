موعد مباراة ليفربول و إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

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يستضيف ليفربول نظيره إيبسويتش تاون اليوم السبت ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت مصر، على ملعب الأنفيلد.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة على قناة beIN SPORTS 1.

ترتيب ليفربول و إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق ليفربول قبل المباراة صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة بفارق 6 نقاط عن آرسنال الوصيف.

ويحتل فريق إيبسويتش تاون خلال الموسم الجاري المركز 18 برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف عن وولفرهامبتون صاحب المركز 17.

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