موعد مباراة ليفربول و إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة
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يستضيف ليفربول نظيره إيبسويتش تاون اليوم السبت ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقام المباراة في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت مصر، على ملعب الأنفيلد.
ومن المقرر أن تُنقل المباراة على قناة beIN SPORTS 1.
ترتيب ليفربول و إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي
ويحتل فريق ليفربول قبل المباراة صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة بفارق 6 نقاط عن آرسنال الوصيف.
ويحتل فريق إيبسويتش تاون خلال الموسم الجاري المركز 18 برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف عن وولفرهامبتون صاحب المركز 17.
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