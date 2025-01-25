موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف مانشستر سيتي نظيره تشيلسي، اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وهي المباراة التي تحظى بأهمية كبيرة على مستوى المسابقة وكذلك للجماهير المصرية التي تنتظر الظهور الأول لعمر مرموش مع مانشستر سيتي.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر على ملعب الاتحاد.

ترتيب مانشستر سيتي وتشيسلي بالدوري الإنجليزي

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة، فيما يأتي تشيلسي في المركز الرابع برصيد 40 نقطة.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة على قناة بي إن سبورت 1HD.

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