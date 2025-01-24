جائزة جديدة لمحمد صلاح مع ليفربول
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:
حصد محمد صلاح جازئزة أفضل لاعب بالشهر بصفوف ليفربول عن شهر ديسمبر الماضي.
وهي المرة الرابعة التي يحصد بها صلاح جائزة أفضل لاعب بفريق ليفربول خلال الموسم الجاري 2024/25 بعدما فاز بها عن شهر أغسطس، أكتوبر، نوفمبر.
صلاح كان قد سجل خلال شهر ديسمبر بقميص ليفربول 8 أهداف وصنع 7 لزملائه.
عدد أهداف محمد صلاح مع ليفربول بموسم 2024/25
وشارك محمد صلاح مع ليفربول خلال الموسم الجاري بـ 31 مباراة سجل خلالها 22 هدفًا وصنع 17 لزملائه.
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