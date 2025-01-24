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جائزة جديدة لمحمد صلاح مع ليفربول

07:56 م الجمعة 24 يناير 2025
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    احتفال محمد صلاح بالقوس والسهم 2
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    محمد صلاح نجم ليفربول
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    احتفال محمد صلاح بالقوس والسهم 1
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حصد محمد صلاح جازئزة أفضل لاعب بالشهر بصفوف ليفربول عن شهر ديسمبر الماضي.

وهي المرة الرابعة التي يحصد بها صلاح جائزة أفضل لاعب بفريق ليفربول خلال الموسم الجاري 2024/25 بعدما فاز بها عن شهر أغسطس، أكتوبر، نوفمبر.

صلاح كان قد سجل خلال شهر ديسمبر بقميص ليفربول 8 أهداف وصنع 7 لزملائه.

عدد أهداف محمد صلاح مع ليفربول بموسم 2024/25

وشارك محمد صلاح مع ليفربول خلال الموسم الجاري بـ 31 مباراة سجل خلالها 22 هدفًا وصنع 17 لزملائه.

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