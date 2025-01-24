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هل يشارك مرموش في مباراة السيتي وتشيلسي؟.. جوارديولا يُجيب

02:56 م الجمعة 24 يناير 2025
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    أول ظهور لعمر مرموش في تدريبات مانشستر سيتي (1)
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    مرموش
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    مرموش
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    عمر مرموش ينتقل إلى مانشستر سيتي
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    مرموش
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    إعلان انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي2
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    إعلان انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي1
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    عمر مرموش بقميص مانشستر سيتي
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    عمر مرموش ينتقل إلى مانشستر سيتي
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كتب - محمد القرش:

حسم المدرب الإسباني، بيب جوارديولا، موقف المهاجم المصري عمر مرموش من التواجد في قائمة فريق مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي للمباراة: "سبب تعاقدنا مع مرموش هو أننا لم نفعل الكثير الموسم الماضي".

وأضاف: "كنا نتوقع تطور الأداء خلال الأربعة أشهر الماضية، ولكن مع عدد الإصابات التي تعرضنا لها لم يحدث ذلك، وشهدنا جودته وإمكانياته، ولهذا السبب قمنا بالتعاقد معه".

وأوضح: "بالطبع اللاعبين الثلاثة (الوافدين الجدد) سيكونون في التشكيلة لمواجهة تشيلسي، ليس لدينا لاعبين".

ومن المقرر أن يحل تشيلسي ضيفا على السيتي غدا السبت، ضمن مواجهات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الجديربالذكر أن مانشستر سيتي أعلن التعاقد مع عمر مرموش أمس الخميس، قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

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عمر مرموش مانشستر سيتي وتشيلسي الدوري الإ،جليزي مرموش بيب جوارديولا
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