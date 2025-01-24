تقارير إسبانية تكشف آخر تطورات انتقال إبراهيم عادل لخيتافي

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كتب - محمد القرش:

قدم نادي خيتافي الإسباني عرضا رسميا إلى نادي بيراميدز المصري من أجل ضم اللاعب إبراهيم عادل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقا لشبكة "Relevo" الإسبانية، فإن خيتافي قدم عرضًا لنادي بيراميدز للتعاقد مع إبراهيم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم بمبلغ إجمالي قدره 150 ألف يورو.

وأوضحت الشبكة أن العرض تضمن خيار شراء بأكثر من 2.5 مليون يورو، بالإضافة إلى ذلك، كان هناك حديث أيضًا عن إضافة بند ينص على حصول النادي المصري على 40% من قيمة البيع المستقبلي لإبراهيم عادل، وتم رفض هذا العرض من قبل نادي بيراميدز.

وحاول خيتافي بكل الطرق الحصول على خدمات إبراهيم عادل في الصيف الماضي، حيث لم يرغب الفريق الإسباني تفويت فرصة الفوز بأحد أبرز الأسماء في أولمبياد باريس، ولم يرغب اللاعب في تفويت فرصة الاحتراف وتوجه عادل إلى خيتافي لإجراء الفحص الطبي فيما يواصل الناديان المفاوضات.

وانضم إبراهيم إلى بيراميدز في موسم 2017/18 قادما من المريخ البورسعيدي، في صفقة بلغت قيمتها 55 ألف يورو.

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