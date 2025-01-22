أغرب 10 احتفالات في كرة القدم (صور)

صلاح بينهم.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي بعد صفقة هالاند

كتبت-هند عواد:

دوما يسعى لاعبو كرة القدم، لتسجيل الأهداف المميزة، لكن لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالاحتفال بالهدف، أصبح لا يقل أهمية عنه، سعيا لخطف الأضواء وعدسات الكاميرات أول لإرسال رسالة معينة.

وقدم مصراوي سلسلة لأغرب الاحتفالات في تاريخ كرة القدم، نعرض 10 منهم:

سام كير تخلع قميصها

في الدوري الإنجليزي 2022، سجلت سام كير لاعبة تشيلسي هدف فوز فريقها على أستون فيلا، واحتفلت بخلع قميصها، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

قناع العنكبوت في كأس العالم

في كأس العالمي 2001، سجل إيفان كافيديس لمنتخب الإكوادور في شباك كوستاريكا، واستخرج قناع الرجل العنكبوت ووضعه على وجهه، وكان هذا الاحتفال لصديقه، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

نيمار يضع حذائه فوق رأسه

في ربع نهائي كأس الرابطة الفرنسية، سجل البرازيلي نيمار دا سيلفا هدفا لباريس سان جيرمان في شباك أميان، واحتفل بخلع حذاءه الأيمن ووضعه في رأسه، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

إيقاف لاعب مدى الحياة بسبب احتفاله

في عام 2013، قرر الاتحاد اليوناني لكرة القدم، إيقاف جيورجوس كاتيديس لاعب أيك أثينا مدى الحياة، عن تمثيل المنتخبات الوطنية، بسبب احتفاله بهدفه في شباك فيريا بالدوري اليوناني، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

تغريم لاعب عراقي 3 ملايين

تم تغريم إبراهيم بايش لاعب القوة الجوية العراقي، بسبب احتفاله بهدفه في شباك الزوراء، قبل 3 أعوام، حينما أشار بعلامة "الذبح"، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

احتفال مثير للاعب ليفربول

في موسم 1999 من الدوري الإنجليزي، رد روبي فاولر أسطورة ليفربول على جماهير إيفرتون، وعندما سجل هدفا في مرماهم، احتفل بتمثيل أنه يشم المسحوق الأبيض على خطوط الملعب، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

عصام الحضري والبطيخة

يعتبر احتفال عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، بالبطيخ الأحمر والرقص فوق العارضة، من أشهر الاحتفالات، ويمكن الإطلاع على التفاصيل كاملة من هنا.

صامويل إيتو العجوز

في مباراة تشيلسي وتوتنهام، في الدوري الإنجليزي 2014، افتتح الكاميروني صامويل إيتو التسجيل لصالح فريقه، واحتفل بالاتجاه إلى الراية الركنية وتمثيل الرجل العجوز الذي يستند على عكازه، ردا على جوزيه مورينيو، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

حارس ريال مدريد يخطف لوحة الحكم

عام 2017، احتفل كيكو كاسيا حارس مرمى ريال مدريد، بتتوج ريال مدريد باللقب الثاني عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، وخطف لوحة الإعلانات من الحكم وضبطها على الرقم 12، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

لاعبة نيجيريا تخلع قميصها

احتفلت النيجيرية أسيسات أوشوالا لاعبة برشلونة السابقة، بهدف فوز بلادها على أستراليا في كأس العالم 2023، بخلع قيمصها، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

