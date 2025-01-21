أبرز 9 معلومات عن السلوفيني نيج جراديسار صفقة الأهلي المحتملة

كتبت-هند عواد:

ارتبط اسم السلوفيني نيج جراديسار مهاجم فيهيرفار الذي يلعب في الدوري المجري، بالانتقال إلى النادي الأهلي، وذكر موقع " nemzetisport"، أن الأخير مهتما بالتعاقد مع اللاعب، في الانتقالات الشتوية الحالية.

أرقام نيج جراديسار في الموسم الحالي

لعب نيج جراديسار 17 مباراة مع فيهيرفار خلال الموسم الحالي، سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفين آخرين، وتلقى 3 بطاقات صفراوات.

معلومات عن نيج جراديسار صفقة الأهلي المحتملة

ولد مهاجم الأهلي المنتظر يوم 6 أغسطس عام 2002 (22 عاما)، في مدينة ليوبليانا السلوفينية، ويجيد اللعب بقدمه اليمنى، وتبلغ القيمة السوقية الحالية له نحو 800 ألف يورو، وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت".

بدأ نيج جراديسار مسيرته في نادي إن كيه برافو تحت 19 عاما، وتصعد في الفرق السنية المختلفة بالنادي، وفي عام 2022 انتقل إلى نادي إن كيه روجاسكا، وفي فبراير الماضي انضم إلى ناديه الحالي فيهيرفار، بعقد يمتد حتى 2027.

نيج جراديسار مع منتخب سلوفينيا

في مارس 2023، انضم نيج جراديسار إلى منتخب سلوفينيا تحت 21 عاما، وخاض معهم 9 مباريات، وفي يناير 2024 انضم إلى المنتخب الأول، ولعب مباراة ودية معه ضد الولايات المتحدة الأمريكية، سجل خلالها هدفا وحيدا.

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