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تعديل موعد مباراة الزمالك والجزيرة الإماراتي في ربع نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة

09:19 م الثلاثاء 21 يناير 2025
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    الأهلي والزمالك في الكرة الطائرة
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    فريق الزمالك للكرة الطائرة
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كتبت-هند عواد:

أجرت اللجنة المنظمة للبطولة العربية لكرة الطائرة، تعديلا على موعد مباراة الزمالك والجزيرة الإماراتي، المقرر إقامتها غدا الأربعاء، على صالة قطر.

وتقام مباراة الزمالك والجزيرة الإماراتي، في ربع نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة، في الثانية ظهرا بدلا من الواحدة ظهر غدا الأربعاء.

ويشارك فريق الزمالك للكرة الطائرة في البطولة، بقائمة تضم كل من، أحمد يوسف عفيفي، أشرف اللقاني، محمد رضا "الهو"، محمد مجدي "الجون"، محمد مصطفى كامل "لعبة"، محمد عادل سلامة "دولا"، ياسين محمد، شريف الشرقاوي، عبد الرحمن أحمد الشحات، عمرو أحمد الزمر، مروان الصافي، ديميتري، ماتيوس يوزويك.

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تعديل موعد مباراة الزمالك والجزيرة الإماراتي موعد مباراة الزمالك والجزيرة الإماراتي البطولة العربية للكرة الطائرة الزمالك والجزيرة الإماراتي
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