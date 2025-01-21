الكشف عن موعد إعلان صفقة ضم مانشستر سيتي لعمر مرموش

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

موعد إعلان مانشستر سيتي لضم عمر مرموش لم يعد بعيدًا؛ إذ كشف الصحفي بشبكة سكاي ألمانيا فلوريان بليتنبيرج عن أن الخميس سيكون موعد الإعلان الرسمي.

موعد الكشف الطبي لعمر مرموش بمانشستر سيتي

وذكر الصحفي الألماني، عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الثلاثاء، أن مرموش سيخضع لكشف طبي اليوم في انجلترا على أن يوقع على عقد حتى عام 2030 مع مانشستر سيتي.

موعد إعلان صفقة عمر مرموش

وأشار الصحفي ذاته إلى أن موعد إعلان صفقة عمر مرموش سيكون يوم الخميس المقبل مقابل 80 مليون يورو ستُدفع لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

أرقام مرموش بالموسم الجاري مع آينتراخت فرانكفورت

وكان مرموش قد خاض بقميص فرانكفورت خلال الموسم الجاري 26 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 14.

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