اجتماع طارئ.. انقلاب في غرفة برشلونة بسبب خوان لابورتا

كتب- محمد عبدالهادي:



تلقى خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، انتقادات حادة من قبل لاعبي الفريق بسبب تأخره في التعامل مع بعض القضايا الهامة التي أثارت الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة.



وبحسب تقرير صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن اللاعبين أبدوا استياءهم بشكل واضح خلال اجتماعهم المباشر مع رئيس النادي خوان لابورتا، حيث تساءلوا عن سبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في وقت مبكر في الكثير من القضايا أبرزها الثنائي أولمو وباو فيكتور.



وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من غرفة الملابس أن لاعبي الفريق كانوا يواجهون توتراً متزايداً، نتيجة للغموض الذي يحيط بعدد من القضايا المعلقة، خاصةً فيما يتعلق بصفقات الانتقالات الشتوية التي لم تُحسم بعد مع تبقي 12 يومًا فقط لغلق الانتقالات.



وفي محاولة لحل هذه المسائل، طالب اللاعبون بحضور لابورتا شخصياً إلى المدينة الرياضية لتوضيح الصورة، وذلك بعد أن فشل المدرب هانزي فليك في شرح الموقف بشكل كافٍ.



المخاوف ما زالت قائمة داخل النادي من أن تتكرر هذه الأزمة مجدداً، خاصة مع اقتراب موعد اغلاق نافذة الانتقالات الشتوية، الذي تبقى له 12 يوماً فقط.