"الأمر متروك له".. مدرب نانت يكشف سر استبعاد مصطفى محمد

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث أنطوان كومبواري، المدير الفني لفريق نانت، عن استبعاد مصطفى محمد من قائمة الفريق في مواجهة سانت إيتيان في الدوري الفرنسي.

وقال كومبواري في المؤتمر الصحفي: "الاستبعاد ليس بسبب السلوك، بل نتيجة الأداء والاختيار الرياضي، والأمر متروك لهما للعمل لاستعادة مكانهما في التشكيلة".

وفي تعقيب على تصريحات المدرب، أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن كومبواري لا يعتزم تقديم أي "هدايا" لمصطفى محمد، الذي يسعى للرحيل عن نانت خلال فترة الانتقالات في يناير الجاري

وتعد هذه المرة الثالثة التي يغيب فيها اللاعب عن قائمة الفريق في الدوري الفرنسي هذا الموسم، حيث سبق أن غاب عن لقاء ريمس في الجولة الرابعة بسبب الإصابة، وكذلك عن مباراة باريس سان جيرمان في الجولة 13.

يُذكر أن مصطفى محمد مرتبط بعقد مع نانت حتى عام 2027، وقيمته السوقية تبلغ 6 ملايين يورو وخاض مع الفريق 15 مباراة بالدوري الفرنسي، سجل هدفًا وصنع آخر في 517 دقيقة لعب.