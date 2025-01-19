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جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هدفي مبابي

09:40 م الأحد 19 يناير 2025

احتفال ليفاندوفسكي (1)

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كتب ـ محمد الميموني:

شهدت الجولة العشرين من الدوري الاسباني الممتاز اليوم الأحد 19 يناير، تسجيل كيليان مبابي هدفين في فوز ريال مدريد على لاس بالماس برباعية مقابل هدف.

واحتل المهاجم الفرنسي المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 12 هدفا، خلف المتصدر روبرت ليفاندوفسكي صاحب الـ16 هدفا.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1. روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - 16 هدفا

2. كيليان مبابي (ريال مدريد) - 12 هدفا

3. رافينها (برشلونة) - 11 هدفا

4. أنتي بوديمير (أوساسونا) - 10 أهداف

5. دودي لوكيباكيو (إشبيلية) - 9 أهداف

الدوري الإسباني مبابي ريال مدريد ليفاندوفسكي كليان إمبابي أهداف ريال مدريد
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