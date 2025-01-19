أحمد حسن "كوكا" يظهر بقائمة لوهافر لمباراة ريمس بالدوري الفرنسي

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لفريق لوهافر الفرنسي، ديدييه ديجارد، تواجد الوافد المصري الجديد على صفوفه أحمد حسن "كوكا" بقائمته التي ستواجه نظيره ريمس.

موعد مباراة لوهافر وريمس بالدوري الفرنسي

ويحل فريق لوهافر عند 06:15 مساء اليوم الأحد ضيفًا على نظيره ريمس ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الفرنسي.

ترتيب نادي لوهافر وريمس بالدوري الفرنسي

ويحتل لوهافر قبل المباراة المركز 17 قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن مونبلييه المتذيل.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق ريمس المركز 12 برصيد 20 نقطة.

كوكا ينضم لفريق لوهافر الفرنسي

وأعلن نادي لوهافر الفرنسي يوم الإثنين الماضي التعاقد مع كوكا صاحب الـ 31 عاماً في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد انتهاء رحلته مع نادي ريو آفي البرتغالي.

مسيرة كوكا

وكان كوكا قد انضم لصفوف ريو آفي البرتغالي الموسم الماضي في صفقة انتقال حر من نادي ألانيا سبور البرتغالي.

وخاض كوكا خلال الموسم الجاري مع فريق ريو آفي 11 مباراة سجل خلالها هدفين.

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