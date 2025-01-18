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قصة مباراة خاضها عمر مرموش قبل امتحانات الثانوية العامة بيوم

04:52 م السبت 18 يناير 2025
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    مباراة خاضها عمر مرموش قبل امتحانات الثانوية العامة بيوم
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كتبت-هند عواد:

في يوم 23 يونيو من عام 2017، خاض عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، مباراة مع فريقه آنذاك وادي دجلة ضد طنطا، في الدوري المصري الممتاز، رغم ارتباطه بامتحانات الثانوية العامة.

ونشر محمد وهبة معلم عمر مرموش، صورته معه عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، في نفس يوم المباراة، وعلق: "الآن، تألُّق، ما شاء الله ، عنده امتحان ثانوية عامة غدا إن شاء الله".

وانتهت هذه المباراة بين وادي دجلة وطنطا بالتعادل السلبي، وبعد ما يقرب من شهرين وبالتحديد يوم 31 أغسطس 2017، بدأت رحلة مرموش في الاحتراف، وانتقل إلى فولفسبورج الألماني.

عمر مرموش امتحانات الثانوية العامة آينتراخت فرانكفورت وادي دجلة الدوري المصري الممتاز
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