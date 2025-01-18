موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بيراتس في دوري أبطال أفريقيا

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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة أورلاندو بيراتس، مساء اليوم السبت، في الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وحسم الأهلي تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل جولة من نهاية دور المجموعات، عقب فوز أورلاندو على شباب بلوزداد الجزائري، في الجولة الخامسة، فيما فاز الأحمر على استاد أبيدجان، بنتيجة 3-1.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بيراتس

يواجه الأهلي نظيره أورلاندو بيراتس، في السادسة مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأورلاندو بيراتس

تنقل مباراة الأهلي وأورلاندو بيراتس في الجولة السادسة من دوري أبطال أفريقيا، على قناتي بي إن سبورتس المشفرة، وأون تايم سبورتس الأرضي.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

يشارك الأهلي في دوري أبطال أفريقيا ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم كل من:

أورلاندو بيراتس، 11 نقطة

الأهلى، 10 نقاط

شباب بلوزداد الجزائري، 6 نقاط

استاد أبيدجان الإيفواري، نقطة واحدة

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