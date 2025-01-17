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فرانكفورت يعلن غياب مرموش عن مباراة بروسيا دورتموند لهذا السبب

09:09 م الجمعة 17 يناير 2025
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    اللاعب عمر مرموش
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    عمر مرموش يرد التحية لجماهير آينتراخت فرانكفورت
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    عمر مرموش يرد التحية لجماهير آينتراخت فرانكفور
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش مع جماهير فرانكفورت قبل مباراة فرايبورج
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش 1
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    عمر مرموش 10
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    عمر مرموش 8
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    عمر مرموش لاعب فرانكفورت
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    عمر مرموش لاعب فريق فرانكفورت
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    عمر مرموش (2)
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    عمر مرموش لاعب آينتراخت
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش يحتفل بهدفه (2)
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 25 صورة
    النجم المصري عمر مرموش
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش
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كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي فرانكفورت الألماني، غياب عمر مرموش نجم الفريق عن مواجهة بروسيا دورتموند اليوم، في بطولة الدوري الألماني.

وكتب فرانكفورت عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "x" تويتر سابقًا: "فرانكفورت في محادثات حالية مع نادٍ آخر بشأن عمر مرموش، لذلك اللاعب سيغيب عن قائمة مباراة اليوم".

ويستعد فريق فرانكفورت لملاقاة نظيره بروسيا دورتموند اليوم، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، في إطار منافسات الجولة ال 18 ببطولة الدوري الألماني.

ويحتل فريق فرانكفورت المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 33 نقطة جمعهم من 17 مباراة بالمسابقة.

ويذكر أن مرموش شارك رفقة فرانكفورت في الموسم الحالي، في 26 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 20 هدفًا وتقديم 14 تمريرة حاسمة.

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