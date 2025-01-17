كولر: نسعى للقب الثالث على التوالي.. والمنافس أرهقنا في الذهاب

كتب- محمد عبد الهادي:

أكد المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، استعداد فريقه لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي غدًا السبت في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح كولر خلال المؤتمر الصحفي أن المباراة ستكون صعبة نظرًا لأداء المنافس المميز واحتلاله صدارة المجموعة، مشيرًا إلى أن لقاء الذهاب كان مرهقًا، لكن الأهلي يسعى لتحقيق الفوز وخطف الصدارة.

وأضاف: "رغم الإصابات المؤثرة، نمتلك قائمة قوية قادرة على تعويض الغيابات، وكل لاعب لديه فرصة لإثبات جدارته خلال المباراة".

وشدد على أهمية اختيار التشكيلة الأكثر جاهزية خلال المران الختامي، خاصة أن المباراة لا تسمح بالمجازفة بعناصر غير أساسية.

وعن فرص الفوز بالبطولة، قال كولر إن الحديث عن اللقب مبكر، لكن تحقيق الانتصارات مؤشر إيجابي، لافتًا إلى سعي الأهلي لتحقيق لقب دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي رغم قوة المنافسين.

واختتم حديثه بالإشادة بدور الجماهير، مؤكدًا أن دعمهم يمثل دفعة قوية للفريق ويمنح اللاعبين الحافز لمواصلة النجاح.