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بطولة العالم لليد.. باستور يُعلن قائمة منتخب مصر الرسمية لمواجهة البحرين

02:23 م الجمعة 17 يناير 2025

لاعبو منتخب مصر لكرة اليد (3)

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كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن كارلوس باستور، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة اليوم ضد البحرين في الجولة الثانية من بطولة العالم لليد.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر والبحرين في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وستُذاع المباراة مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

وجاءت قائمة منتخب مصر للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد علي.

صناع اللعب: أحمد خيري - سيف الدرع - سيف هاني "فوكس".

جناح أيسر: أحمد هشام "سيسا" - بلال إبراهيم مسعود.

ظهير أيسر: علي زين - أحمد هشام "دودو".

جناح أيمن: محمد سند - أكرم يسري.

ظهير أيمن: يحيى خالد - محسن رمضان.

لاعب الدائرة: إبراهيم المصري - أحمد عادل - محمد طارق - ياسر سيف.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا كبيرًا في الجولة الأولى على الأرجنتين بنتيجة (39-25)، بينما خسر منتخب البحرين من كرواتيا بنتيجة 36_ 22.

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