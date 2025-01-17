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صفقتي صلاح ومرموش.. آخر تطورات انتقالات كرة القدم الأوروبية

12:39 م الجمعة 17 يناير 2025
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    إحماء صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    اللاعب عمر مرموش
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    عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت 1
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    أنسو فاتي
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    أنسو فاتي
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    ويليام ساليبا مدافع أرسنال
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    ويليام ساليبا لاعب أرسنال
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    يوان ويسا لاعب برينتفورد
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    يوان ويسا
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    آيت نوري 2
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    ريان آيت نوري
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    كريم اديمي
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كتب - محمد القرش:

طرأت تطورات جديدة على المفاوضات وانتقالات اللاعبين بين الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، والتي بدأت منذ اليوم الأول من شهر يناير الجاري.

وجدد نادي الهلال السعودي مفاوضاته مع ممثلي الجناح المصري، محمد صلاح، للتعاقد معه في أقرب وقت ممكن، بجانب اقتراب انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي.

آخر تطورات انتقالات كرة القدم الأوروبية

- توصل نادي أرسنال لاتفاق بشأن الشروط الشخصية وزيادة ضخمة في الراتب مع لاعب وسط ريال سوسيداد ومنتخب إسبانيا مارتن زوبيمندي. (FootballTransfers)

- وست هام وتوتنهام مهتمان بالتعاقد مع جناح برشلونة وإسبانيا أنسو فاتي. (سبورت)

- أنهى نادي مانشستر سيتي مفاوضات التعاقد مع آينتراخت فرانكفورت من أجل المهاجم المصري عمر مرموش. (فابريزي رومانو)

- يسعى نادي ريال مدريد الإسباني إلى التعاقد مع قلب دفاع أرسنال ويليام ساليبا البالغ من العمر 23 عامًا في الصيف. (فوت ميركاتو)

- أعاد نادي الهلال السعودي فتح المفاوضات مع ممثلي نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح. (ليكيب)

- يستهدف نادي نوتنجهام التعاقد مع مهاجم برينتفورد وجمهورية الكونغو الديمقراطية يواني ويسا. (تلجراف)

- سيتحرك مانشستر يونايتد لضم الجزائري ريان أيت نوري مدافع ولفرهامبتون، إذا انتقل مدافعه الهولندي تيريل مالاسيا إلى يوفنتوس. (caughtoffside)

- يخوض تشيلسي محادثات مع بوروسيا دورتموند بشأن التعاقد مع المهاجم الألماني كريم أديمي. (بيلد)

آخر تطورات انتقالات كرة القدم الأوروبية محمد صلاح عمر مرموش مانشستر سيتي الهلال السعودي
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