مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

البحرين

- -
19:00

مصر

الدوري الألماني

آ. فرانكفورت

- -
21:30

بروسيا دورتموند

الدوري الفرنسي

ليل

- -
22:00

نيس

جميع المباريات

إعلان

نيمار يكشف سبب خلاف مبابي مع ميسي في باريس سان جيرمان

10:48 ص الجمعة 17 يناير 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    الأرجنتيني ميسي
  • عرض 19 صورة
    ميسي لاعب إنتر ميامي
  • عرض 19 صورة
    صورة 3 ميسي
  • عرض 19 صورة
    ميسي
  • عرض 19 صورة
    ليونيل ميسي
  • عرض 19 صورة
    ميسي 1
  • عرض 19 صورة
    مبابي
  • عرض 19 صورة
    احتفال مبابي بهدفه في مرمى برشلونة (1)
  • عرض 19 صورة
    احتفال مبابي بهدفه في مرمى برشلونة (3)
  • عرض 19 صورة
    احتفال مبابي بهدفه في مرمى برشلونة (2)
  • عرض 19 صورة
    كيليان مبابي
  • عرض 19 صورة
    كيليان مبابي 1
  • عرض 19 صورة
    كيليان مبابي 3
  • عرض 19 صورة
    نيمار (الهلال) - 80 مليون دولار
  • عرض 19 صورة
    نيمار - 108 مليون دولار (80 مليون على أرض الملعب، 28 مليون خارج الملعب)
  • عرض 19 صورة
    البرزيلي نيمار مع الهلال
  • عرض 19 صورة
    نيمار مع الهلال
  • عرض 19 صورة
    نيمار لاعب الهلال السعودي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

تحدث لاعب نادي الهلال السعودي، نيمار دا سيلفا، عن سبب غلاف مبابي مع ليونيل ميسي عندما كانا يلعبان في فريق باريس سان جيرمان.

وقال نيمار في تصريحات عبر بودكاست "Romário TV": "لسعودية فاجأتني، وإمكانية بقائي في السعودية بعد إنتهاء عقدي موجودة، لكن دعونا نرى، في 6 أشهر يمكن أن يتغير الكثير".

وأضاف: "ما الخطأ الذي حدث في باريس سان جيرمان؟ كانت هناك أنانية فقط، أعتقد أن امتلاك الأنا أمر جيد، والتفكير في أنك الأفضل، ولكن عليك أن تدرك ألا تلعب بمفردك، في هذه الأيام، إذا لم يساعد الجميع، فمن المستحيل الفوز بشيء ما".

سبب خلاف مبابي مع ميسي

وأوضح: "مبابي لم يكن منزعجاً عندما جاء ميسي، لكن أعتقد أنه أصبح يشعر بالغيرة بعض الشيء".

وزاد: "لقد كانت أمتعتي معه، لقد كان فتى أساسيًا في البداية، اعتدت أن أسميه "الفتى الذهبي"، لقد تحدثت معه ولعبت معه وأخبرته أنه سيكون واحدًا من الأفضل، أنا دائمًا أساعده، وأجري محادثات دائمًا معه".

واختتم البرازيلي: "عندما وصل ليو، أصبح يشعر بالغيرة قليلاً، لم يكن يريد أن يشاركني مع أي شخص (يضحك) هكذا بدأت المعارك، والتغيير في السلوك".

ورحل نيمار عن برشلونة في موسم 2017/18 منتقلا إلى باريس سان جيرمان، في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

ومن جانبه، ترك ليونيل ميسي البارسا في موسم 2021/22 متجها إلى باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.

اقرأ أيضًا:

موعد مباراة منتخب مصر والبحرين في كأس العالم لكرة اليد

قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر والبحرين في مونديال اليد

ميسي مبابي نيمار باريس سان جيرمان ريال مدريد سبب خلاف مبابي مع ميسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان