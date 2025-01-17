نيمار يكشف سبب خلاف مبابي مع ميسي في باريس سان جيرمان

كتب - محمد القرش:

تحدث لاعب نادي الهلال السعودي، نيمار دا سيلفا، عن سبب غلاف مبابي مع ليونيل ميسي عندما كانا يلعبان في فريق باريس سان جيرمان.

وقال نيمار في تصريحات عبر بودكاست "Romário TV": "لسعودية فاجأتني، وإمكانية بقائي في السعودية بعد إنتهاء عقدي موجودة، لكن دعونا نرى، في 6 أشهر يمكن أن يتغير الكثير".

وأضاف: "ما الخطأ الذي حدث في باريس سان جيرمان؟ كانت هناك أنانية فقط، أعتقد أن امتلاك الأنا أمر جيد، والتفكير في أنك الأفضل، ولكن عليك أن تدرك ألا تلعب بمفردك، في هذه الأيام، إذا لم يساعد الجميع، فمن المستحيل الفوز بشيء ما".

سبب خلاف مبابي مع ميسي

وأوضح: "مبابي لم يكن منزعجاً عندما جاء ميسي، لكن أعتقد أنه أصبح يشعر بالغيرة بعض الشيء".

وزاد: "لقد كانت أمتعتي معه، لقد كان فتى أساسيًا في البداية، اعتدت أن أسميه "الفتى الذهبي"، لقد تحدثت معه ولعبت معه وأخبرته أنه سيكون واحدًا من الأفضل، أنا دائمًا أساعده، وأجري محادثات دائمًا معه".

واختتم البرازيلي: "عندما وصل ليو، أصبح يشعر بالغيرة قليلاً، لم يكن يريد أن يشاركني مع أي شخص (يضحك) هكذا بدأت المعارك، والتغيير في السلوك".

ورحل نيمار عن برشلونة في موسم 2017/18 منتقلا إلى باريس سان جيرمان، في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

ومن جانبه، ترك ليونيل ميسي البارسا في موسم 2021/22 متجها إلى باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.

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