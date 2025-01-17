أول تعليق من جيسوس على عرض الهلال لمحمد صلاح

كتب - يوسف محمد:

اختتمت أمس الخميس الموافق 16 يناير الجاري مباراتين، في إطار منافسات الجولة الـ21 ببطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج.

وتمكن فريق مانشستر يونايتد أمس، من تحقيق الفوز على حساب ساوثهامبتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في لقاء شهد تألق اللاعب أماد ديالو الذي أحرز ثلاثية اليونايتد في اللقاء.

كما تمكن فريق برايتون من تحقيق الفوز، على حساب نظيره إبسويتش تاون، بنتيجة هدفين دون مقابل.

جدول هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة ال 22:

1- محمد صلاح.. ليفربول.. 18 هدفًا.

2- إيرلنج هالاند.. مانشستر سيتي.. 16 هدفًا.

3- ألكسندر إيزاك.. نيوكاسل.. 15 هدفًا.

4- كول بالمر.. تشيلسي.. 14 هدفًا.

5- بريان مبومبو.. برينتفورد.. 13 هدفًا، كريس وود.. نوتنجهام فورست.. 13 هدفًا.

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