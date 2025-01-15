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موعد مباراة أرسنال ضد توتنهام والقنوات الناقلة

03:00 ص الأربعاء 15 يناير 2025

توتنهام ضد أرسنال

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كتب - محمد عبد السلام:

تقام مباراة أرسنال وتوتنهام هوتسبير اليوم الأربعاء 15 يناير، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتبدأ مباراة ديربي لندن بين الريدز وهوتسبير في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وتوتنهام

ومن المقرر أن تنقل المباراة علي قناة بي إن سبورت 1، الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في شمال إفريقيا والوطن العربي.

ويحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 40 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يحتل توتنهام المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.

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