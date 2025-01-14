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صلاح يقود تشكيل ليفربول لمواجهة نوتنجهام في الدوري الانجليزي

09:23 م الثلاثاء 14 يناير 2025

ليفربول

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كتب - محمد عبد السلام:

أعلن المدرب الهولندي، آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول التشكيل الرسمي لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل ليفربول قيادة محمد صلاح لخط الهجوم، وماك اليستر في خط الوسط، وفان دايك في خط الدفاع.

تشكيل ليفربول لمواجهة نوتنجهام

حراسة المرمى: اليسون

خط الدفاع: أرنولد - كوناتي - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط: جرافينبيرش - ماك اليستر - سويو سلاي.

خط الهجوم: صلاح - دياز - جاكبو.

ومن المقرر أن يبدأ المباراة اليوم الثلاثاء 14 يناير، في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب سيتي جراوند.

ليفربول محمد صلاح نوتنجهام تشكيل ليفربول
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