كتب ـ محمد عبدالهادي:

تايسون فيوري هو بطل العالم البريطاني في الملاكمة في الوزن الثقيل، والذي يعتبر واحدًا من أعظم الملاكمين في هذا الوزن في تاريخ الرياضة.

اعتزال تايسون فيوري

ويمتلك تايسون فيوري تاريخ درامي في مسيرته، بعدما أعلن أمس الاثنين اعتزاله للمرة الرابعة في تاريخه.

ونعرض في السطور التالية قصة الملك الغجري الذي أثار الجدل.

مسيرة تايسون فيوري في الوزن الثقيل

وُلد في 12 أغسطس 1988 في مانشستر، إنجلترا، ويشتهر بلقب "The Gypsy King" (الملك الغجري) بسبب خلفيته من عائلة غجرية.

فيوري بدأ مسيرته الاحترافية في الملاكمة في عام 2008 وحقق العديد من الانتصارات المبكرة، ومع مرور الوقت، أصبح معروفًا بأسلوبه الفريد في الملاكمة، الذي يدمج بين البراعة الفنية والقدرة على التحمل.

أشهر انتصاراته جاءت عندما هزم الأوكراني فيتالي كليتشكو في عام 2015 ليحقق لقب بطل العالم في الوزن الثقيل في الاتحادين WBA وWBO، كانت تلك المباراة بمثابة تحدٍ ضخم له لأنه انتزع اللقب من أحد أساطير الملاكمة.

إكتئاب تايسون فيوري واعتزاله

فيوري تعرض لعدة تحديات في حياته الشخصية والمهنية، بما في ذلك مشاكل صحية ونفسية، ففي عام 2016، أعلن عن انسحابه من الملاكمة بسبب معاناته من الاكتئاب والوزن الزائد، إلا أنه عاد إلى الحلبة في عام 2018، واستعاد تألقه مع سلسلة من الانتصارات الكبرى.

في عام 2020، خاض فيوري نزالًا تاريخيًا ضد ديونتاي وايلدر في مباراة اعتُبرت واحدة من أفضل مباريات الوزن الثقيل في التاريخ، حيث فاز فيوري باللقب بعد فوزه بالإجماع.

وتكررت المواجهة في 2021، حيث فاز مجددًا في واحدة من أكثر المباريات إثارة في تاريخ الملاكمة، مما عزز مكانته كأحد أعظم الملاكمين في العصر الحديث.

وكان فيوري صاحب الـ 36 عاماً قد أعلن في وقت سابق اعتزاله، وذلك بعد الفوز على ديليان وايت في عام 2022، لكنه عاد إلى حلبات الملاكمة بعد 6 أشهر من إعلان هذا القرار.

وقبلها أعلن فيوري كذلك اعتزاله في 2013 و2017 عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه عاد في المرتين بعد فترة قصيرة.

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