كتب ـ محمد عبدالهادي:

يُعد شعار نادي ليفربول الإنجليزي أكثر من مجرد رمز رياضي؛ فهو انعكاس لتاريخ عريق وهوية متجذرة في مدينة ليفربول وثقافتها.

و منذ تأسيس النادي عام 1892، مرّ الشعار بعدة تغييرات تعكس أحداثًا فارقة في تاريخ النادي، من التكريم لضحايا كارثة هيلزبره إلى الاحتفاء بالإنجازات والتقاليد.

و يحمل الشعار في طياته معاني رمزية تجمع بين الطائر الليفر، بوابة شانكلي، والنيران التذكارية، ليصبح رمزًا للفخر، الوحدة، والولاء الذي يجمع النادي بجماهيره حول العالم، وهو ما سنوضحه في السطور التالية.

قصة شعار ليفربول وتطوره

1. أصل شعار ليفربول: الطائر الليفر (Liver Bird):

الطائر الليفر هو العنصر الرئيسي في شعار ليفربول، وهو رمز تاريخي لمدينة ليفربول، يُعتقد أنه طائر خيالي يشبه غراب البحر، ويحمل غصنًا من الأعشاب البحرية.

هذا الطائر جزء من شعار مدينة ليفربول منذ القرن الـ13 ويعكس ارتباط المدينة بالبحر والتجارة.

2. تأسيس نادي ليفربول وإضافة الطائر

تأسس نادي ليفربول في عام 1892، وبعد سنوات قليلة، ظهر الطائر الليفر كرمز للنادي.

الشعار الأول كان بسيطًا، مقتصرًا على الطائر الليفر باللون الأحمر.

تغييرات في الشعار مع مرور الزمن

في الستينيات، أضيف اسم النادي إلى الشعار ليصبح أكثر وضوحًا.

في عام 1989، تم إدخال تغييرات كبيرة بمناسبة مرور 100 عام على النادي، حيث أضيفت بوابة شانكلي (Shankly Gates) مع العبارة الشهيرة "You’ll Never Walk Alone" فوق الطائر، هذه العبارة هي نشيد النادي الرسمي وتعبر عن الروح الجماعية بين الجماهير والفريق.

4. إضافة النيران التذكارية لشعار ليفربول

بعد كارثة هيلزبره عام 1989، حيث توفي 96 مشجعًا للنادي، أضيفت الشعلتان التذكاريتان إلى الشعار تكريمًا لذكراهم.

5. الشعار الحالي لفريق ليفربول

الشعار الحالي تم تصميمه عام 1999 ويجمع بين الطائر الليفر، بوابة شانكلي، الشعلتين التذكاريتين، واسم النادي.

التصميم يعكس فخر النادي بتاريخ المدينة وروحه الإنسانية، ويُعتبر من أكثر الشعارات أيقونية في عالم كرة



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