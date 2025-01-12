لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الإسباني

ريال مدريد

1 0
21:00

برشلونة

الكونفيدرالية الإفريقية

بلاك بولز

1 3
18:00

الزمالك

كأس الاتحاد الإنجليزي

أرسنال

1 1
17:00

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إعلان

"بعد تسجيل ثنائية".. رسالة دعم من حسام أشرف لاعب الزمالك لشقيقته

08:19 م الأحد 12 يناير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    احتفال لاعبي الزمالك
  • عرض 9 صورة
    احتفال شيكابالا وحسام أشرف
  • عرض 9 صورة
    شيكابالا
  • عرض 9 صورة
    لاعبي الزمالك
  • عرض 9 صورة
    محمود شيكابالا يحتفل بهدف حسام أشرف
  • عرض 9 صورة
    حسام أشرف مهاجم الزمالك
  • عرض 9 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 9 صورة
    حسام أشرف
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

حرص حسام أشرف مهاجم نادي الزمالك على توجيه رسالة دعم إلى شقيقته، بعد تسجيله هدفين في مباراة فريقه أمام بلاك بولز الموزمبيقي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح حسام أشرف في تسجيل هدفين متتاليين للفارس الأبيض في مرمى بلاك بولز، في الدقيقتين 51 و53، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة كأس الكونفدرالية.

وعقب تسجيل أشرف الهدفين، قام برفع قميص، يحمل صورته رفقة شقيقته، كتب علي: "ربنا يقومك بالسلامة، انتي أقوى من أي حاجة يا أحلى أخت في الدنيا".

وحقق الفارس الأبيض الفوز على فريق بلاك بولز، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ورفع الفارس الأبيض رصيده إلى النقطة رقم 11 في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية.

ويشارك الفارس الأبيض في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رفقة كلاً من: "بلاك بولز الموزمبيقي، المصري البورسعيدي وإنييمبا النيجيري".

الزمالك حسام أشرف هدف الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مع شيكابالا.. 10 صور ترصد احتفال زيزو "المُعتاد" بهدفه ضد بلاك بولز

إعلان

إعلان