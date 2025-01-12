"بعد تسجيل ثنائية".. رسالة دعم من حسام أشرف لاعب الزمالك لشقيقته

كتب - يوسف محمد:

حرص حسام أشرف مهاجم نادي الزمالك على توجيه رسالة دعم إلى شقيقته، بعد تسجيله هدفين في مباراة فريقه أمام بلاك بولز الموزمبيقي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح حسام أشرف في تسجيل هدفين متتاليين للفارس الأبيض في مرمى بلاك بولز، في الدقيقتين 51 و53، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة كأس الكونفدرالية.

وعقب تسجيل أشرف الهدفين، قام برفع قميص، يحمل صورته رفقة شقيقته، كتب علي: "ربنا يقومك بالسلامة، انتي أقوى من أي حاجة يا أحلى أخت في الدنيا".

وحقق الفارس الأبيض الفوز على فريق بلاك بولز، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ورفع الفارس الأبيض رصيده إلى النقطة رقم 11 في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية.

ويشارك الفارس الأبيض في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رفقة كلاً من: "بلاك بولز الموزمبيقي، المصري البورسعيدي وإنييمبا النيجيري".