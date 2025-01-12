الأهلي يعلن آخر تطورات حالة وسام أبو علي

كتب ـ محمد الميموني:

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي اليوم الأحد 12 يناير، بيان عن حالة مهاجم الفريق وسام أبو على ومشاركته في التدريبات الجماعية.

وقال أحمد جاب الله، طبيب الفريق إن وسام أبو علي خضع للفحوصات الطبية عقب العودة من كوت ديفوار للاطمئنان فقط، وحالته الصحية لا تدعو لأي قلق، وعاد اللاعب الى منزله وسوف يشارك في التدريبات الجماعية غداً.

وأكد جاب الله، أن اللاعب اشتكى من إجهاد وهبوط في الدورة الدموية عقب الوصول صباح اليوم إلى مطار القاهرة، وذلك نتيجة المجهود البدني الكبير الذي بذله اللاعب خلال مباراة الأهلي و ستاد أبيدجان، التي أقيمت أمس وسط درجات حرارة ورطوبة مرتفعة وتم فحصه طبياً قبل مغادرة مطار القاهرة.

ويذكر أن الأهلي فاز على ستاد أبيدجان أمس السبت بنتيجة 3 ـ 0 في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024/25.