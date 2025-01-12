لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الإسباني

ريال مدريد

- -
21:00

برشلونة

الكونفيدرالية الإفريقية

بلاك بولز

0 2
18:00

الزمالك

كأس الاتحاد الإنجليزي

أرسنال

1 1
17:00

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يعلن آخر تطورات حالة وسام أبو علي

06:12 م الأحد 12 يناير 2025

وسام أبو علي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي اليوم الأحد 12 يناير، بيان عن حالة مهاجم الفريق وسام أبو على ومشاركته في التدريبات الجماعية.

وقال أحمد جاب الله، طبيب الفريق إن وسام أبو علي خضع للفحوصات الطبية عقب العودة من كوت ديفوار للاطمئنان فقط، وحالته الصحية لا تدعو لأي قلق، وعاد اللاعب الى منزله وسوف يشارك في التدريبات الجماعية غداً.

وأكد جاب الله، أن اللاعب اشتكى من إجهاد وهبوط في الدورة الدموية عقب الوصول صباح اليوم إلى مطار القاهرة، وذلك نتيجة المجهود البدني الكبير الذي بذله اللاعب خلال مباراة الأهلي و ستاد أبيدجان، التي أقيمت أمس وسط درجات حرارة ورطوبة مرتفعة وتم فحصه طبياً قبل مغادرة مطار القاهرة.

ويذكر أن الأهلي فاز على ستاد أبيدجان أمس السبت بنتيجة 3 ـ 0 في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024/25.

وسام أبو علي الأهلي بعثة الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"لحسم الصدارة".. موعد مباراة الأهلى وأورلاندو في دوري أبطال إفريقيا

إعلان

إعلان

"أحمس".. بيراميدز تطرح إطار "الملاكي" لكن ليس للسوق المصري
حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة| ملامح زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام.. وموقف أسعار البنزين