موعد مباراة المصري ضد إنيمبا والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

تقام مباراة المصري وانيمبا اليوم الأحد 12 يناير، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر علي ملعب جولدسويل أكبابيو.

ويحتل نادي المصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، بينما جاء فريق إنيمبا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

المباراة الناقلة لمباراة المصري

وتُنقل المباراة عبر شبكة عبر شبكة قنوات "بي أن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، ويُبث اللقاء علي قناة بى إن سبورت 5.