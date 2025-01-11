وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (صور)
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كتب ـ محمد الميموني:
يلتقي الأهلي نظيره استاد ابيدجان اليوم السبت 11 يناير، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024/25.
ووصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لأرض الملعب قبل انطلاق المباراة في منافسات الجولة الخامسة.
ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل ستاد أبيدجان الترتيب برصيد نقطة.
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