لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

استاد أبيدجان

1 0
18:00

الأهلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

1 0
16:00

الإسماعيلي

الدوري الألماني

سانت باولي

0 1
16:30

آ. فرانكفورت

جميع المباريات

إعلان

وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (صور)

05:54 م السبت 11 يناير 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (1)
  • عرض 15 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (3)
  • عرض 15 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (5)
  • عرض 15 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (7)
  • عرض 15 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (8)
  • عرض 15 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (9)
  • عرض 15 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (10)
  • عرض 15 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (11)
  • عرض 15 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (6)
  • عرض 15 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (13)
  • عرض 15 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (2)
  • عرض 15 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (15)
  • عرض 15 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (12)
  • عرض 15 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (14)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

يلتقي الأهلي نظيره استاد ابيدجان اليوم السبت 11 يناير، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024/25.

ووصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لأرض الملعب قبل انطلاق المباراة في منافسات الجولة الخامسة.

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل ستاد أبيدجان الترتيب برصيد نقطة.

الأهلي ستاد ابيدجان لاعبو الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مصري يحل مكانه.. فرانكفورت يستقر على بديل عمر مرموش

إعلان

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 1 ستاد أبيدجان.. هدف أول