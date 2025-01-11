هل استحق محمد صلاح الفوز بجائزة أفضل لاعب لشهر ديسمبر؟.. بالأرقام

كتبت-هند عواد:

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي، على موقع التغريدات "إكس"، فوز ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل بجائزة أفضل لاعب في المسابقة، عن شهر ديسمبر.

وكان محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل في الدوري الإنجليزي عن شهر ديسمبر، فكان المصري قريبا من حصد الجائزة للشهر الثاني على التوالي.

وتفوق محمد صلاح على ألكسندر إيزاك، خلال شهر ديسمبر، إذ أن المحترف المصري ساهم في 14 هدفا مع الريدز (7 أهداف و7 تمريرات)، مقابل 10 مساهمات لإيزاك (8 أهداف وتمريرتين).

وقاد محمد صلاح ليفربول للفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراتين، فيما فاز إيزاك مع نيوكاسل في 4 مباريات وخسر مباراة وتعادل آخرى.

ويتم تحديد القائمة المختصرة لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، من جانب لجنة تطوير كرة القدم، بعد أن يرشح مدربو أندية الدوري لاعبين للمنافسة في كل المباريات، ثم يتم اختيار الفائز وفقا لتصويت لجنة من الخبراء، بينهم أساطير الدوري الإنجليزي الممتاز مثل آلان شيرار وريو فرديناند، حسبما ذكر الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي.

ويتمتع الجمهور أيضًا بفرصة للتصوين، لتحديد الفائز بالجائزة، وتمثل أصوات الجمهور 10% من إجمالي الأصوات.

وعلى الرغم من أن مساهمات محمد صلاح التهديفية تفوق إيزاك، إلا أن الموقع الرسمي قال، إن المهاجم السويدي ساهم في 10 أهداف وسجل 8 أهداف في جميع مباريات الشهر، منها ثلاثية إيبسويتش تاون، ووصفه خبراء سكاي سبورتس جيمي كاراجر وجاري نيفيل بأنه أفضل مهاجم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيما قال عن صلاح، إنه سجل وصنع 14 هدفًا في ست مباريات فقط، وهي أكبر عدد من الأهداف للعب في الدوري الإنجليزي بشهر واحد، ليعادل رقم لويس سواريز في ديسمبر 2013، ليضع فريقه في سباق صدارة سباق اللقب ووضعه في الصدارة لجائزة الحذاء الذهبي وصانع الألعاب هذا الموسم.

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