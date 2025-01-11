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احتفالات غريبة.. إيقاف لاعب مدى الحياة بسبب هدفه في الدوري اليوناني

08:00 ص السبت 11 يناير 2025
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    جيورجوس كاتيديس لاعب أيك أثينا (2)
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    جيورجوس كاتيديس لاعب أيك أثينا (4)
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    جيورجوس كاتيديس لاعب أيك أثينا (1)
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كتبت-هند عواد:

دوما يسعى لاعبو كرة القدم، لتسجيل الأهداف المميزة، لكن لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالاحتفال بالهدف، أصبح لا يقل أهمية عنه، سعيا لخطف الأضواء وعدسات الكاميرات أول لإرسال رسالة معينة.

ويقدم مصراوي، سلسلة لأغرب الاحتفالات في كرة القدم، منها احتفال تسبب في نهاية مسيرة صاحبه.

في عام 2013، قرر الاتحاد اليوناني لكرة القدم، إيقاف جيورجوس كاتيديس لاعب أيك أثينا مدى الحياة، عن تمثيل المنتخبات الوطنية، بسبب احتفاله بهدفه في شباك فيريا بالدوري اليوناني.


وسجل جيورجوس كاتيديس، هدفا في شباك فيريا، اللقاء الذي انتهى بفوز أيك أثينا بنتيجة 2-1، واحتفل بالتحية النازية، وذكرت وكالة "رويترز"، أن الاتحاد اليوناني اتهم اللاعب بانتهاك الجانب الإنساني لكرة القدم.

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