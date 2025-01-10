"إلى الدوري القطري".. مصدر يكشف قيمة رحيل بيرسي تاو عن الفريق

كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، التفاصيل المالية الخاصة بانتقال لاعب الفريق بيرسي تاو، الذي اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "بيرسي تاو سينتقل إلى نادي قطر القطري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مقابل مبلغ مالي قدره 160 ألف دولار".

وينتهي عقد اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، مما يعني أنه يحق له التوقيع مع أي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان بيرسي تاو انضم إلى النادي الأهلي، في صيف 2021 قادمًا من فريق برايتون الإنجليزي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري غدًا، في تمام الساعة السادسة مساءً، في إطار منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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