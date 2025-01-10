متفوقا على صلاح.. إيزاك أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر ديسمبر

"على الفور وعرض في نهاية الأسبوع".. هل وافق عمر مرموش على الانتقال إلى

كتب - محمد القرش:

أعلن الدوري الإنجليزي عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج عن شهر ديسمبر 2024.

وحصد مهاجم نيوكاسل يونايتد، ألكسندر إيزاك، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر ديسمبر، متفوقا على محمد صلاح نجم ليفربول.

ماذا قدم إيزاك في شهر ديسمبر؟

وكان المهاجم السويدي هداف الدوري الإنجليزي خلال شهر ديسمبر 2024، حيث سجل 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وتضمنت أهداف إيزاك ثلاثية في مرمى إيبسويتش تاون، كما سجل في مرمى ليفربول وبرينتفورد وليستر سيتي وأستون فيلا ومانشستر يونايتد.

بجانب هدفه في التعادل 3-3 مع ليفربول المتصدر، موجود في القائمة المختصرة لجائزة هدف الشهر في موسوعة جينيس لشهر ديسمبر.

يُذكر أن إيزاك انضم إلى نادي نيوكاسل يونايتد في موسم 2022/23 قادما من ريال سوسيداد الإسباني، في صفقة بلغت قيمتها 70 مليون يورو.

اقرأ أيضًا:

تكلفته 4 ملايين دولار.. حريق في منزل لاعب أرسنال السابق (صور)

أرني سلوت: "الجميع يعرف أرقام محمد صلاح.. والشائعات مستمرة"