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متفوقا على صلاح.. إيزاك أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر ديسمبر

02:02 م الجمعة 10 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    إيزاك
  • عرض 8 صورة
    هدف إيزاك
  • عرض 8 صورة
    ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل
  • عرض 8 صورة
    إلكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد
  • عرض 8 صورة
    بوكايو ساكا ضد ألكسندر إيزاك
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    إيزاك
  • عرض 8 صورة
    ألكسندر إيزاك
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كتب - محمد القرش:

أعلن الدوري الإنجليزي عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج عن شهر ديسمبر 2024.

وحصد مهاجم نيوكاسل يونايتد، ألكسندر إيزاك، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر ديسمبر، متفوقا على محمد صلاح نجم ليفربول.

ماذا قدم إيزاك في شهر ديسمبر؟

وكان المهاجم السويدي هداف الدوري الإنجليزي خلال شهر ديسمبر 2024، حيث سجل 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وتضمنت أهداف إيزاك ثلاثية في مرمى إيبسويتش تاون، كما سجل في مرمى ليفربول وبرينتفورد وليستر سيتي وأستون فيلا ومانشستر يونايتد.

بجانب هدفه في التعادل 3-3 مع ليفربول المتصدر، موجود في القائمة المختصرة لجائزة هدف الشهر في موسوعة جينيس لشهر ديسمبر.

يُذكر أن إيزاك انضم إلى نادي نيوكاسل يونايتد في موسم 2022/23 قادما من ريال سوسيداد الإسباني، في صفقة بلغت قيمتها 70 مليون يورو.

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