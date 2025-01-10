صفقة ليفربول.. آخر تطورات انتقالات كرة القدم الأوروبية

احتفالات غريبة.. حذاء نيمار على رأسه والسر عند صديقه

كتب - محمد القرش:

تشهد فترة الانتقالات الشتوية الجارية والتي بدأت يوم 1 يناير 2025، سباق بين الأندية وبعضها للتعاقد مع اللاعبين، نظرا لتوافر العديد من اللاعبين أصحاب المستوى الممتاز.

وأبرز ما جاء اليوم في الصحف العالمية، هو السباق الثلاثي بين ليفربول وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد لضم كفاراتسخيليا نجم نابولي الإيطالي.

آخر تطورات انتقالات كرة القدم الأوروبية

- من المقرر أن يدخل مانشستر يونايتد في منافسة مع باريس سان جيرمان على مهاجم نابولي وجورجيا خفيتشا كفاراتسخيليا. (ليكيب)

- قد يتحرك ليفربول أيضًا لضم كفاراتسخيليا إذا سمح له نابولي بالمغادرة هذا الشهر. (أثليتيك)

- ومن المتوقع أن يعرض مالكو إيفرتون الجدد على المدرب الاسكتلندي ديفيد مويس البالغ من العمر 61 عاما فرصة للعودة إلى جوديسون بارك. (الجارديان)

- استعلم نادي وست هام يونايتد عن موقف ماركوس راشفورد مع نادي مانشستر يونايتد استعدادا لتقديم عرض للتعاقد معه على سبيل الإعارة. (توك سبورت)

- كما أبدى ناديا ميلان وكومو الإيطاليان اهتمامهما بالتعاقد مع راشفورد حتى نهاية الموسم. ( جيانلوكا دي مارزيو)

- انضم مانشستر يونايتد إلى أرسنال في سباق التعاقد مع المهاجم الكاميروني برايان مبيومو لاعب برينتفورد. (ميرور)

- وضع نادي يوفنتوس مدافع برشلونة، رونالد أراوخو، كهدف أساسي له حيث يهدف إلى التعاقد مع مدافع جديد هذا الشهر. (فابريزيو رومانو)

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