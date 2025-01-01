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أول مباراة في 2025.. أرسنال يفوز على برينتفورد بثلاثية بالدوري الإنجليزي (فيديو)

09:43 م الأربعاء 01 يناير 2025

أرسنال ضد برينتفورد

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كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة أرسنال وبرينتفورد التي أقيمت اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز أرسنال على منافسه برينتفورد بثلاثية مقابل هدف على ملعب جيتش كوميونيتي، في أول مباراة بالدوري الإنجليزي بعام 2025.

سجل هدف برينتفورد، بريان مبيومو في الدقيقة 13.

سجل هدف أرسنال الأول، جابرييل خيسوس في الدقيقة 29.

سجل هدف أرسنال الثاني، ميكيل ميرينو في الدقيقة 50.

سجل هدف أرسنال الثالث، مارتينيلي في الدقيقة 53.

وبهذا الفوز احتل أرسنال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، بينما احتل برينتفورد المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة.

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