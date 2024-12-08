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ريمونتادا.. إنيمبا يقلب الطاولة على الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية

05:32 م الأحد 08 ديسمبر 2024
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    إصابة بانتايج في الكتف (2)
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    سقوط بانتايج على أرض الملعب (2)
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    إصابة بانتايج في الكتف (1)
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    عمر فرج يحتفل بهدف الزمالك الثاني
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    ما قبل هدف الجزيري (3)
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    ما قبل هدف الجزيري (1)
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    ما قبل هدف الجزيري (2)
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    الجزيري يحتفل بهدفه
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    لحظة تسجيل فريق إنيمبا الهدف الثاني في مرمى الزمالك (2)
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    لحظة تسجيل فريق إنيمبا الهدف الثاني في مرمى الزمالك (1)
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    لحظة تسجيل فريق إنيمبا الهدف الثاني في مرمى الزمالك (3)
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    لحظة تسجيل فريق إنيمبا الهدف الثاني في مرمى الزمالك (4)
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متابعة - محمد القرش:

انتهت مباراة الزمالك وإنيمبا التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعادل إنيمبا مع الزمالك بعد تأخره بهدفين في شوط المباراة الأول، حيث سجل عمر فرج وسيف الدين الجزيري هدفي الفارس الأبيض.

ودخل الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد محمود.

خط الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد.

خط الهجوم : عمر فرج - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود الشناوي ومحمود حمدي "الونش" وعمر جابر وزياد كمال ومحمد شحاتة ومحمد حمدي وكونراد ميشالاك ومصطفى شلبي وحسام أشرف.

أبرز أحداث المباراة

تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تصطدم في الحائط الدفاعي للزمالك في الدقيقة 5

كرة عرضية من زيزو يقابلها بنتايك برأسية تمر بجوار القائم في الدقيقة 7

سقوط بنتايك على أرضية الملعب ونزول الجهاز الطبي في الدقيقة 11

سقوط حسام عبد المجيد بعد كرة مشتركة مع لاعب إنييمبا في الدقيقة 14

مرور 30 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم

سيف الدين الجزيري يسجل هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 33

عمر فرج يسجل هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 40

إيفيني يسجل هدف تقليص الفارق لإنيمبا في الدقيقة 45+4

انتهاء الشوط الأول بتقدم الزمالك

بداية الشوط الثاني

خروج محمود بنتايك ومشاركة كزنراد ميشالاك في الدقيقة 46

تبدل أول لإنيمبا، بدخول فاتاي عبد الله ودخول جابرييل في الدقيقة 52

تشينيدو تشوكوو يسجل هدف التعادل في الدقيقة 57

تبديلان للزمالك، دخول الونش ومصطفى شلبي بدلا من الجزيري والزناري في الدقيقة 62

تشتيت وابعاد من دفاع إنييمبا بعد كرة عرضية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 71

تسديدة قوية من لاعب إنييمبا من على حدود منطقة الجزاء تمر بجوار المرمى في الدقيقة 80

انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2

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