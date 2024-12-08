ريمونتادا.. إنيمبا يقلب الطاولة على الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية

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"بعد التعادل مع إنيمبا".. موعد مباراة الزمالك المقبلة في بطولة كأس

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متابعة - محمد القرش:

انتهت مباراة الزمالك وإنيمبا التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعادل إنيمبا مع الزمالك بعد تأخره بهدفين في شوط المباراة الأول، حيث سجل عمر فرج وسيف الدين الجزيري هدفي الفارس الأبيض.

ودخل الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد محمود.

خط الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد.

خط الهجوم : عمر فرج - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود الشناوي ومحمود حمدي "الونش" وعمر جابر وزياد كمال ومحمد شحاتة ومحمد حمدي وكونراد ميشالاك ومصطفى شلبي وحسام أشرف.

أبرز أحداث المباراة

تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تصطدم في الحائط الدفاعي للزمالك في الدقيقة 5

كرة عرضية من زيزو يقابلها بنتايك برأسية تمر بجوار القائم في الدقيقة 7

سقوط بنتايك على أرضية الملعب ونزول الجهاز الطبي في الدقيقة 11

سقوط حسام عبد المجيد بعد كرة مشتركة مع لاعب إنييمبا في الدقيقة 14

مرور 30 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم

سيف الدين الجزيري يسجل هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 33

عمر فرج يسجل هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 40

إيفيني يسجل هدف تقليص الفارق لإنيمبا في الدقيقة 45+4

شوط اول مميز من الزمالك بطل قاره أفريقيا 🇦🇹

هدفين ولا اروع من سيف الدين الجزيري و عمر فرج باسيستات بنتايج و احمد محمود🇦🇹⚽️

🇪🇬 الزمالك 2 🆚 إنييمبا 1 🇳🇬

ان شاء الله تكمل على خير بالفوز 🤲#الزمالك_أولا pic.twitter.com/rjAbUdDiXu — 2️⃣𝑨𝒉𝒎𝒆𝒅🇦🇹Zamalek 🏹 Forever (@Ahmed_Z_F) December 8, 2024

انتهاء الشوط الأول بتقدم الزمالك

بداية الشوط الثاني

خروج محمود بنتايك ومشاركة كزنراد ميشالاك في الدقيقة 46

تبدل أول لإنيمبا، بدخول فاتاي عبد الله ودخول جابرييل في الدقيقة 52

تشينيدو تشوكوو يسجل هدف التعادل في الدقيقة 57

تبديلان للزمالك، دخول الونش ومصطفى شلبي بدلا من الجزيري والزناري في الدقيقة 62

تشتيت وابعاد من دفاع إنييمبا بعد كرة عرضية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 71

تسديدة قوية من لاعب إنييمبا من على حدود منطقة الجزاء تمر بجوار المرمى في الدقيقة 80

انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2