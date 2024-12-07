لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

أورلاندو بايرتس

0 0
15:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

2 2
17:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

1 1
19:30

نوتينجهام فورست

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ

0 0
19:30

بروسيا دورتموند

جميع المباريات

إعلان

"لا نخشى أي منافس".. جوميز يتحدث عن مواجهة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية

08:01 م السبت 07 ديسمبر 2024

جوزيه جوميز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

تحدث البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مواجهة فريقه أمام نظيره إنيمبا النيجيري في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي الزمالك نظيره إنيمبا النيجيري غداً، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال جوميز في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "هناك أمر إيجابي لصالح الزمالك في مجموعته بكأس الكونفدرالية وهو وجود المصري البورسعيدي من نفس البلد وهو منافس قوي ومواجهاته أمام الزمالك دائماً تكون قوية".

وأضاف: "كرة القدم حالياً مفتوحة أمام الجميع وكل فريق يعلم إمكانيات منافسه، تابعنا مباراة إنيمبا أمام المصري البورسعيدي في الجولة الماضية".

واختتم جوميز تصريحاته: "الزمالك لا يخشى أي منافس ونرغب في تقديم مباراة قوية وأتمنى تواجد جماهير إنيمبا بكثافة في المدرجات".

ويذكر أن الزمالك، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره بلاك بولز الموزمبيقي في الجولة الأولى، بنتيجة هدفين دون مقابل، وتلقى إنيمبا الهزيمة بالنتيجة ذاتها من فريق المصري البورسعيدي.

الزمالك جوزيه جوميز الزمالك ضد إنيمبا الكونفدرالية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تعادل مع بيتيس.. برشلونة يواصل توزيع الهدايا على ريال مدريد في الدوري الإسباني

إعلان

إعلان