"لا نخشى أي منافس".. جوميز يتحدث عن مواجهة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية

كتب - يوسف محمد:

تحدث البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مواجهة فريقه أمام نظيره إنيمبا النيجيري في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي الزمالك نظيره إنيمبا النيجيري غداً، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال جوميز في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "هناك أمر إيجابي لصالح الزمالك في مجموعته بكأس الكونفدرالية وهو وجود المصري البورسعيدي من نفس البلد وهو منافس قوي ومواجهاته أمام الزمالك دائماً تكون قوية".

وأضاف: "كرة القدم حالياً مفتوحة أمام الجميع وكل فريق يعلم إمكانيات منافسه، تابعنا مباراة إنيمبا أمام المصري البورسعيدي في الجولة الماضية".

واختتم جوميز تصريحاته: "الزمالك لا يخشى أي منافس ونرغب في تقديم مباراة قوية وأتمنى تواجد جماهير إنيمبا بكثافة في المدرجات".

ويذكر أن الزمالك، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره بلاك بولز الموزمبيقي في الجولة الأولى، بنتيجة هدفين دون مقابل، وتلقى إنيمبا الهزيمة بالنتيجة ذاتها من فريق المصري البورسعيدي.