كولر يكشف سبب تراجع أداء الأهلي أمام أورلاندو بايرتس

كتب - محمد القرش:

أكد المدير الفني للنادي الأهلي، مارسيل كولر، رضاه عن النقطة التي حصل عليها من مباراة أورلاندو بايرتس على ملعبه ووسط جماهيره.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "المواجهة كانت صعبة وقوية بين الفريقين، وأداء الأهلي تحسن في الشوط الثاني، ولاحت بعض الفرص أمام الفريق وكذلك بالنسبة للفريق المنافس لكنها لم تترجم إلى أهداف وانتهت المباراة بالتعادل السلبي".

وواصل: "كنا نخوض المباراة بهدف الفوز، لكن لا يجب أن نغفل قوة المنافس في لقاء اليوم خاصة أنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره، ولهذا أرى نتيجة التعادل مرضية".

وواصل: "الخروج بنقطة خارج ملعبنا أمر جيد في ظل صعوبة المباراة، واللعب وسط أجواء مناخية صعبة جدا ودرجات رطوبة مرتفعة أثرت على الأداء".

وأتم المدرب السويسري: "فريق أورلاندو سريع ومميز وصاحب تكتيك قوي على ملعبه وفرصه في الصعود قريبة للأدوار المقبلة، خصوصًا أنه متساوٍ في النقاط مع الأهلي بصدارة المجموعة".

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي تعادل مع نظيره أورلاندو بايرتس سلبيا في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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