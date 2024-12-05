لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

فولهام

1 1
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

بورنموث

1 0
22:15

توتنهام هوتسبر

كأس إيطاليا

لاتسيو

2 1
22:00

نابولي

الدوري السعودي

الوحدة

2 3
17:15

الأخدود

جميع المباريات

إعلان

"5 مليار مشجع ينتظرون".. إنفانتينو يتحدث عن بطولة كأس العالم 2025

10:10 م الخميس 05 ديسمبر 2024

جياني إنفانتينو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أقيمت اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر الجاري، قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، بمدينة ميامي.

وحرص جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على توجيه رسالة إلى كل الجماهير في مختلف دول العالم، قبل بطولة كأس العالم للأندية.

وقال إنفانتينو: "نعيش عصراً جديداً في كرة القدم، أفضل 32 فريقاً في العالم يجتمعون معاً، في بطولة كأس العالم للأندية".

وأضاف: "أدعو كل جماهير كرة القدم في العالم، لمتابعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 بالمجان".

وتابع: "هناك 4 أو 5 مليار مشجع ينتظرون بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية".

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، في يونيو 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته بمشاركة 32 فريقاً.

ويمثل قارة أفريقيا في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية 4 أندية وهم: "الأهلي المصري، الوداد المغربي، الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي".

أقرأ أيضاً:

تفاصيل بلع ناشيء غزل المحلة لسانه في مباراة ضد القناة

بطولة كأس العالم 2025 قرعة بطولة كأس العالم للأندية جياني إنفانتينو الاتحاد الدولي لكرة القدم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل - مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025
كل ما تريد معرفته عن شريحة eSIM بعد إطلاقها رسميا اليوم بمصر