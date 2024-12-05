"5 مليار مشجع ينتظرون".. إنفانتينو يتحدث عن بطولة كأس العالم 2025

كتب - يوسف محمد:

أقيمت اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر الجاري، قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، بمدينة ميامي.

وحرص جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على توجيه رسالة إلى كل الجماهير في مختلف دول العالم، قبل بطولة كأس العالم للأندية.

وقال إنفانتينو: "نعيش عصراً جديداً في كرة القدم، أفضل 32 فريقاً في العالم يجتمعون معاً، في بطولة كأس العالم للأندية".

وأضاف: "أدعو كل جماهير كرة القدم في العالم، لمتابعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 بالمجان".

وتابع: "هناك 4 أو 5 مليار مشجع ينتظرون بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية".

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، في يونيو 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته بمشاركة 32 فريقاً.

ويمثل قارة أفريقيا في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية 4 أندية وهم: "الأهلي المصري، الوداد المغربي، الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي".

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