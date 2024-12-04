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تعادل سلبي بين التعاون والقوة الجوية في الشوط الأول بدوري أبطال آسيا

05:05 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

احتفال لاعبو التعاون بصدارة الدوري السعودي

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كتب- محمد خيري:

انتهى الشوط الأول من مباراة القوة الجوية العراقي والتعاون السعودي في دوري أبطال آسيا 2 موسم 2024-2025، بالتعادل السلبي دون أهداف.

وتقام مباراة القوة الجوية والتعاون السعودي، في الوقت الحالي، ضمن منافسات الجولة السادسة للمجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا 2، في مباراة هامة وحاسمة في ترتيب المجموعة.

ويتصدر فريق التعاون، جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، ويطارده القوة الجوية والخالدية برصيد 9 نقاط لكلاً منهما.

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التعاون السعودي القوة الجوية دوري أبطال آسيا
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