محمد صلاح يحقق رقما تاريخيا مع ليفربول في عام 2024

"أداء إستثنائي".. ماذا قدم عمر مرموش رفقة فرانكفورت في عام 2024؟

كتب - محمد القرش:

شهد عام 2024 توهج وتألق الفرعون المصري، محمد صلاح، مع ليفربول في جميع المسابقات التي شارك فيها.

ويتصدر صلاح قائمتي الأكثر تسجيلا للأهداف وصناعة أيضًا في الدوري الإنجليزي بموسم 2024/25 حتى الآن، بـ 17 هدفا و13 تمريرة حاسمة.

وتصدر المصري قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بالدوري الإنجليزي خلال عام 2024 برصيد 39 مساهمة تهديفية بالتساوي مع كول بالمر لاعب تشيلسي.

وفي مباراة ليفربول ووست هام يونايتد الماضية، أصبح صلاح أسرع لاعب في تاريخ البريميرليج يصل إلى 30 مساهمة تهديفية (17 هدفا، و13 تمريرة حاسمة) خلال 18 جولة فقط، بعدما ساهم في فوز الريدز بخماسية دون رد على الهامرز.

يُذكر أن عقد محمد صلاح ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لذلك يحق له التفاوض مع أي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها شهر يناير 2025.

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