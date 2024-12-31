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"أداء إستثنائي".. ماذا قدم عمر مرموش رفقة فرانكفورت في عام 2024؟

08:46 ص الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش لاعب فريق فرانكفورت
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش لاعب آينتراخت
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش لاعب فرانكفورت
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش (2)
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    عمر مرموش (3)
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش يحتفل بهدفه (2)
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش (1)
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش (2)
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش (3)
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    عمر مرموش (1)
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 25 صورة
    النجم المصري عمر مرموش
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش لاعب فرانكفورت
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش
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نجح النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، في لفت الأنظار إليه بشدة خلال عام 2024، نظراً للأداء المميز والاستثنائي، الذي ظهر به اللاعب رفقة فريقه في مختلف البطولات.

وبات عمر مرموش في الوقت الحالي، هدفاً رئيسياً للكثير من الفرق الكبيرة في القارة العجوز، خاصة وأنه يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 13 هدفاً، خلف اللاعب الإنجليزي هاري كين صاحب ال 14 هدفاً.

وخلال عام 2024 شارك عمر مرموش في 38 مباراة رفقة فريق فرانكفورت، تمكن خلالهم من تسجيل 23 هدفاً، وتقديم 15 تمريرة حاسمة.

ويتصدر عمر مرموش في الوقت الحالي، قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في بطولة الدوري الألماني، برصيد 8 تمريرات حاسمة.

ويعد عمر مرموش ثاني أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى، خلال الموسم الحالي 2024 -2025، برصيد 21 مساهمة، بواقع تسجيل 13 هدفاً وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

ويأتي عمر مرموش في المركز السابع، ضمن قائمة أكبر اللاعبين ارتفاعاً من حيث القيمة التسويقية، الذي ارتفعت في العام الحالي بنحو 37 مليون جنيه إسترليني، لتصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني ما يعادل "60 مليون يورو".

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عمر مرموش فرانكفورت الألماني أرقام عمر مرموش في عام 2024 الدوري الألماني
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