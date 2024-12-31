"أداء إستثنائي".. ماذا قدم عمر مرموش رفقة فرانكفورت في عام 2024؟

نونو سانتو.. من معاناته في الدوري السعودي إلى وصافة مؤقتة للبريميرليج

نجح النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، في لفت الأنظار إليه بشدة خلال عام 2024، نظراً للأداء المميز والاستثنائي، الذي ظهر به اللاعب رفقة فريقه في مختلف البطولات.

وبات عمر مرموش في الوقت الحالي، هدفاً رئيسياً للكثير من الفرق الكبيرة في القارة العجوز، خاصة وأنه يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 13 هدفاً، خلف اللاعب الإنجليزي هاري كين صاحب ال 14 هدفاً.

وخلال عام 2024 شارك عمر مرموش في 38 مباراة رفقة فريق فرانكفورت، تمكن خلالهم من تسجيل 23 هدفاً، وتقديم 15 تمريرة حاسمة.

ويتصدر عمر مرموش في الوقت الحالي، قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في بطولة الدوري الألماني، برصيد 8 تمريرات حاسمة.

ويعد عمر مرموش ثاني أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى، خلال الموسم الحالي 2024 -2025، برصيد 21 مساهمة، بواقع تسجيل 13 هدفاً وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

ويأتي عمر مرموش في المركز السابع، ضمن قائمة أكبر اللاعبين ارتفاعاً من حيث القيمة التسويقية، الذي ارتفعت في العام الحالي بنحو 37 مليون جنيه إسترليني، لتصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني ما يعادل "60 مليون يورو".

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