موعد مباراة السعودية وعمان في نصف نهائي كآس الخليج والقنوات الناقلة

نونو سانتو.. من معاناته في الدوري السعودي إلى وصافة مؤقتة للبريميرليج

كتب ـ محمد الميموني:

يواجه المنتخب السعودي نظيره المنتخب العماني اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائي كآس الخليج العربي "خليجي 26".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً، على ملعب "جابر المبارك الأحمد".

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان:

وتنقل المباراة عبر عدد من القنوات، أبرزها " قناة البحرين الرياضية، أبوظبي الرياضية والكويت الرياضية، بالإضافة إلى قناة الكأس".

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