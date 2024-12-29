"بصورتين وسيلفي".. محمد صلاح يحتفل بخماسية ليفربول في وست هام

"نحن بعيدون".. محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده والفوز بالكرة الذهبية

كتبت - نهى خورشيد:

احتفل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بفوز فريقه على وست هام يونايتد بخماسية نظيفة ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ونشر صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورتين من احتفاله برفقة نجوم الريدز من داخل غرفة الملابس.

كما نشر سيلفي له عبر الاستوري مع علامة النصر.

وفي سياق متصل، حصل محمد صلاح على لقب رجل المباراة بأعلى نسبة تصويت 87.2%.