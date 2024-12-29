"بعد الفوز على وست هام".. موعد مباراة ليفربول المقبلة بالدوري الإنجليزي

كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق ليفربول الإنجليزي، من تحقيق الفوز على حساب فريق وست هام بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ19 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وبهذه النتيجة، رفع فريق ليفربول رصيده إلى النقطة رقم 45 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد فريق وست هام عند النقطة رقم 23 في المركز الـ13 بجدول الترتيب.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

ويستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد، يوم الأحد الموافق 5 يناير المقبل، في إطار منافسات الجولة ال 20 ببطولة الدوري الإنجليزي.

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