محمد صلاح يهدي قميصه لنجم الزمالك الأسبق (صور)

كتبت - نهى خورشيد:

حرص الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على إهداء قمصيه إلى هيثم فاروق نجم الزمالك والأولمبي الأسبق.

وبعد انتهاء الشوط الأول، منح صلاح قميصه لهيثم فاروق، الذي تواجد بمدرجات ملعب لندن الأولمبي لمتابعة مباراة الريدز ووست هام يونايتد.

وحتى الآن نجح ليفربول في تسجيل خمسة أهداف في شباك وست هام، في اللقاء المقام بينهما ضمن الأسبوع التاسع عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

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