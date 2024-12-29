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محمد صلاح يهدي قميصه لنجم الزمالك الأسبق (صور)

09:19 م الأحد 29 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محمد صلاح يهدي قميصه لنجم الزمالك الأسبق (3)
  • عرض 4 صورة
    محمد صلاح يهدي قميصه لنجم الزمالك الأسبق (1)
  • عرض 4 صورة
    محمد صلاح يهدي قميصه لنجم الزمالك الأسبق (2)
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كتبت - نهى خورشيد:

حرص الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على إهداء قمصيه إلى هيثم فاروق نجم الزمالك والأولمبي الأسبق.

وبعد انتهاء الشوط الأول، منح صلاح قميصه لهيثم فاروق، الذي تواجد بمدرجات ملعب لندن الأولمبي لمتابعة مباراة الريدز ووست هام يونايتد.

وحتى الآن نجح ليفربول في تسجيل خمسة أهداف في شباك وست هام، في اللقاء المقام بينهما ضمن الأسبوع التاسع عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

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محمد صلاح ليفربول هيثم فاروق ملعب لندن الأولمبي مباراة الريدز ووست هام يونايتد الدوري الإنجليزي
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