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"في مباراة ليستر".. رقم تاريخي لبيب جوارديولا مع مانشستر سيتي

06:13 م الأحد 29 ديسمبر 2024
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي
  • عرض 18 صورة
    بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي (3)
  • عرض 18 صورة
    بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي (4)
  • عرض 18 صورة
    بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي (1)
  • عرض 18 صورة
    بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي
  • عرض 18 صورة
    بيب جوارديولا
  • عرض 18 صورة
    بيب جوارديولا من زيارة الأهرامات في مصر
  • عرض 18 صورة
    بيب جوارديولا
  • عرض 18 صورة
    المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا
  • عرض 18 صورة
    بيب جوارديولا المدير الفني للمان سيتي
  • عرض 18 صورة
    بيب جوارديولا
  • عرض 18 صورة
    بيب جوارديولا
  • عرض 18 صورة
    بيب جوارديولا
  • عرض 18 صورة
    بيب جوارديولا
  • عرض 18 صورة
    ديفيد مويس
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    مدرب سندرلاند ديفيد مويس في سندرلاند بشمال شرق انكلترا، في 15 نيسان/ابريل 2017
  • عرض 18 صورة
    ديفيد مويس
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كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره ليستر سيتي حالياً، ضمن منافسات الجولة ال 19 ببطولة بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وشهدت مباراة مان سيتي أمام إيفرتون المقامة حالياً، تحقيق المدير الفني الإسباني بيب جوارديولاً رقماً تاريخياً، رفقة المان سيتي منذ توليه القيادة الفنية للفريق في عام 2016.

ووصل بيب جوارديولا، إلى المباراة رقم 500 على رأس القيادة الفنية لفريق مان سيتي في مختلف البطولات.

وأصبح بيب جوارديولا أول مدير فني يصل إلى هذا العدد من المباريات، منذ ديفيد مويس المدير الفني السابق لفريق إيفرتون، الذي وصل إلى هذا العدد من المباريات في يناير عام 2013.

وتشير نتيجة مباراة مانشستر سيتي أمام ليستر المقامة حالياً بين الفريقين، إلى تقدم فريق بيب جوارديولا بنتيجة هدفين دون مقابل.

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بيب جوارديولا مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي البريميرليج مانشستر سيتي وليستر سيتي
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