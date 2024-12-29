موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كتب ـ محمد الميموني:

يلتقي فريق مانشستر سيتي بنظيره ليستر سيتي اليوم الأحد 29 ديسمبر، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة ال 19 ببطولة الإنجليزي "البريميرليج".

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، الذي خصصت قناة "بي إن سبورتس 1" لنقل المباراة.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بينما يحتل ليستر سيتي المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة فقط.