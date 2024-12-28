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والد نجم ليفربول يدخل المستشفى بعد 13 شهراً من محنة اختطافه المروعة

08:41 ص السبت 28 ديسمبر 2024
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    والد لويس دياز لاعب ليفربول
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    لويس دياز لاعب ليفربول الإنجليزي (2)
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    لويس دياز لاعب ليفربول الإنجليزي (1)
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كتبت-هند عواد:

دخل لويس مانويل دياز والد لاعب ليفربول لويس دياز، إلى المستشفى في كولومبيا بعد معاناته من آلام في الصدر، وذلك بعد 13 شهراً من الاختطاف الذي استمر لمدة 12 يوماً.

ونقل دياز (58 عاماً)، إلى مستشفى في مسقط رأسه بارانكيا، إذ خضع للفحوصات الطبية، وبعد تلقيه العلاج، استقرت حالته الصحية بشكل مؤقت.

وفي وقت لاحق، أفادت صحيفة "إل بيلون" المحلية بأن لويس مانويل الذي يُلقب بـ"ماني" في كولومبيا، سيخضع لعملية قسطرة قلبية في الساعات المقبلة.

ونفت عائلة لويس دياز تعرضه لأزمة قلبية، وأوضح الأطباء أن آلام الصدر قد تكون ناتجة عن إجهاد عضلي وليس عن مشكلة قلبية، وأشار والد اللاعب في تصريحات صحفية قائلاً: "أشكر الله على صحتي الجيدة، أنا قلق بعض الشيء لكن الحمد لله الوضع ليس خطيراً، الأطباء أكدوا أن الألم ليس له علاقة بقلبنا".

يذكر أن والد لويس دياز كان قد تعرض للاختطاف في نوفمبر 2023، إذ تم احتجازه لمدة 12 يوماً قبل أن يُفرج عنه في عملية تسليم بالقرب من الحدود الفنزويلية.

لويس دياز والد لويس دياز ليفربول
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